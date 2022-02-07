Началась республиканская неделя науки, техники и производства школьников

С 7 по 12 февраля для школьников Кыргызстана пройдет республиканская Неделя науки, техники и производства. Уже более 10 лет Министерство образования и науки и Национальная детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" проводят неделю в нашей стране, чтобы открыть для учащейся молодежи увлекательный мир научных исследований и промышленности.

Целью данного мероприятия является не просто расширение кругозора ребят, а стремление заинтересовать их изучением естественно-математических дисциплин и профессиями технической направленности. На сегодняшний день наша страна нуждается в возрождении и активном развитии промышленности и производства, но без новых технологий и квалифицированных кадров добиться этого невозможно!

Программа весьма насыщенна и интересна. В рамках Недели для школьников страны будут проведены встречи с учеными Национальной академии наук, как в Бишкеке, так и в городе Ош, экскурсии в "Технопарк" и научно-исследовательские институты, круглые столы с профессорско-преподавательским составом КРСУ, КГТУ, ОшТУ, ОшГУ, ЖАГУ, Иссык-Кульского государственного университета и других ведущих вузов страны, лектории о достижениях мировой науки и техники, конкурсы исследовательских и изобретательских проектов, интеллектуальные игры и викторины.

В течение недели по всей стране для ребят пройдут экскурсии на промышленные предприятия, фабрики, заводы и в мастерские, чтобы познакомить учащуюся молодежь с технологическими процессами и техническими специальностями.

Одним из наиболее ярких событий недели станет республиканская научно-техническая олимпиада школьников "Наука + Изобретения = Техника!", которая пройдет 8-10 февраля. В этом году было решено провести олимпиаду в городе Чолпон-Ата в санатории Государственная резиденция №2 Управления делами президента. В ней примут участие 10 команд со всех областей Кыргызстана – более 100 человек! НТО для школьной и юниор лиги проводится в три этапа. На первом – теоретическом туре – команды будут презентовать доклады на научно-исследовательскую тему: "Перспективы развития железнодорожного сообщения между регионами Кыргызской Республики". Во втором – экспресс-туре – команды получат одинаковые наборы принадлежностей, инструментов и подручных материалов для выполнения макетов на техническую тему, которую они узнаю перед началом соревнования. Кроме этого, ребятам будет необходимо написать эссе. В третьем туре школьники будут защищать свои проекты по теме домашнего задания. Юным инженерам необходимо было разработать действующую модель или макет перевода железнодорожных составов с узкой колеи на широкую и обратно.

Торжественное закрытие Недели науки, техники и производства школьников, подведение ее итогов, награждение победителей с вручением переходящего Кубка МОиН КР и присуждение юным инженерам именных стипендий депутатов Жогорку Кенеша за особые успехи в учебе состоится 10 февраля в 12 часов 30 минут в конференц-зале санатория Государственная резиденция №2.