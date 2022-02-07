МВД: Ситуация в Баткенской области стабильная

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности сотрудники ОВД Баткенской области работают в усиленном режиме с 27 января 2022 года.

Также были организованы совместные патрули для обеспечения общественной безопасности в селах Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык Джаны-Жерского айылного аймака Лейлекского района, селах Максат, Сада, Кулунду в селе Кулунду. Сотрудники милиции также организовали внутренние патрули в Баткенской области по направлениям: Ак-Сай, Таш-Тумшук, Орто-Боз, Кок-Терек, Кок-Таш, Самаркандек, Кызыл-Бель, Достук, Кара-Бак, Ак-Сай, Ворух, Бакай, Ак-Сай-Равилька.

Также, по данным ведомства, из-за кыргызско-таджикского инцидента в Баткенской области некоторые граждане распространяют дезинформацию через "WhatsApp" и

других социальных сетях, направленную на дестабилизацию ситуации в обществе.

Министерство внутренних дел предупреждает: по статье 363 УК КР "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления" наказывается привлечением к исправительным работам на срок от двух месяцев до одного года, либо к общественным работам на срок от сорока до ста часов, либо штрафом до 500 расчетных показателей.

В МВД также призывают граждан избегать распространения в группах "WhatsApp" провокационной, ложной, недостоверной информации и просят сообщать о таких фактах в органы внутренних дел по телефону - 102.