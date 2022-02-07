В Аламудунском районе задержаны подозреваемые в грабеже пожилой женщины

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 24 января в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение по факту грабежа в одном из домов расположенных в селе Лебединовка. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудниками милиции было установлено, что 24 января примерно в 15 часов 30 минут двое

неизвестных лиц в медицинских масках, проникнув в дом к Р.Л., 1938 года рождения, угрожая физической расправой, а также применив физическую силу открыто завладели денежными средствами из сейфа в сумме более 150 тысяч сомов и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Грабеж) УК КР.

В целях раскрытия данного преступления по горячим следам сотрудниками милиции проводились ряд оперативно-розыскных мероприятий.

В результате слаженной работы сотрудников УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны М.Б., 1992 года рождения и А.А., 1994 года рождения

уроженцы Таласской области.

Сотрудниками милиции подозреваемые были водворены в изолятор временного содержания, где в последующем в отношении них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время досудебное производство продолжается.