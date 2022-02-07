По итогам встречи Садыра Жапарова с Си Цзиньпинем подписан ряд документов

В рамках рабочей поездки Садыра Жапарова в Пекин, состоявшейся с 3 по 6 февраля, подписан ряд документов, направленных на дальнейшее наращивание кыргызско-китайского двустороннего сотрудничества.

Садыр Жапаров и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь по итогам встречи приняли совместное заявление.

Кроме того, подписаны следующие документы: