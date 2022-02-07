По итогам встречи Садыра Жапарова с Си Цзиньпинем подписан ряд документов

В рамках рабочей поездки Садыра Жапарова в Пекин, состоявшейся с 3 по 6 февраля, подписан ряд документов, направленных на дальнейшее наращивание кыргызско-китайского двустороннего сотрудничества.
Садыр Жапаров и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь по итогам встречи приняли совместное заявление.
Кроме того, подписаны следующие документы:
- Протокол по экспорту сои из Кыргызстана в КНР;
- Программа сотрудничества между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством культуры и туризма КНР в сфере культуры на 2021–2024 гг.;
- Протокол между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики и Государственным управлением прессы и печати КНР о реализации проекта по взаимному переводу и изданию значимых произведений классической национальной литературы;
- Меморандум между Национальным статистическим комитетом и Национальным бюро статистики КНР о взаимопонимании и сотрудничестве в области статистики;
- Меморандум о взаимопонимании по углублению инвестиционного сотрудничества в сфере зеленого развития между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством коммерции КНР;
- Меморандум между городом Циндао и городом Бишкек об оказании помощи в реализации проекта благоустройства западной зоны по улице Ден Сяопина от улицы Алыкулова до улицы Кустанайского.