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Жителям жилмассивов выдан 1381 техпаспорт

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- Айжан Мамбеталиева
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По сообщению в ГУ "Кадастр", на 7 февраля жителям жилых массивов выдан 1381 технический паспорт, к выдаче еще готовы 457 технических паспортов.

По жилому массиву "Жер-Ынтымагы" принято 1070 заявлений, изготовлено 1040 технических паспортов, выдано – 898.

Также в явочном порядке по жилым массивам "Ала-Тоо", "Дордой", "Арча-Бешик", "Керамическая", "Токольдош", "Ак-Ордо", "2-е Черепки", "Кара-Жыгач", "Тынчтык", "Учкун" с 13 декабря 2021 года принято 2330 заявлений, изготовлен 561 технический паспорт, из них выдано 408.

С 11 января 2022 года начаты работы и в жилмассиве "Дордой-2", жители которого подали 421 заявление, на сегодняшний день готово 158, выдан 71 технический паспорт.

С 17 января работа также начата в жилмассиве "Ак-Тилек", принято 188 заявлений, изготовлено 42 технических паспорта, а от жителей жилого массива "Ак-Босого" поступило 940 заявок.

Мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу ровно два месяца назад, 7 декабря.

Выездные группы проводят обследование, а затем изготавливают технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением. Также горожане могут напрямую обратиться в Бишкекский филиал ГУ "Кадастр" и оставить заявку на изготовление технического паспорта.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нем лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.


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URL: https://www.vb.kg/413630
Теги:
мэрия, Бишкек, жилмассив
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