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Алымкадыр Бейшеналиев попросил прощения у жителей Таласа

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Жители Таласской области сегодня на пресс-конференции в Бишкеке потребовали от властей, чтобы главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева привлекли к ответственности по статье "Разжигание межрегиональной вражды".

По словам таласцев, они в недоумении из-за высказываний главы Минздрава, где он говорит о сотрудниках БНИЦТиО из Таласа.

"Уважаемые Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев! Обращаемся к вам от имени всех жителей Таласской области. Возьмите этот вопрос под свой контроль. Как человек, занимающий высокую должность, может позволять себе подобные высказывания? Это же недопустимо", - сказали они.

В свою очередь министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев принес извинения жителям Таласской области в эфире "Первого радио".

"Мое высказывание о жителях Таласа во время встречи с врачами Бишкекского национального исследовательского центра травматологии и ортопедии не было отражено в полной мере. Я говорил о том, что среди руководства БНИЦТиО сидят только соотечественники и родственники Джумабекова. Прошу прощения у жителей Таласа за свое однобокое высказывание", - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что реформа Национального научного центра травматологии и ортопедии поможет людям.


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URL: https://www.vb.kg/413631
Теги:
Минздрав, Сабырбек Джумабеков, Алымкадыр Бейшеналиев, Таласская область, Кыргызстан
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