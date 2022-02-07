На древнеримском кладбище найдены скелеты с отрубленными головами

Захоронение было найдено во Флит-Марстоне, недалеко от Эйлсбери (Великобритания), во время работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Британские археологи озадачены тайной обезглавленных скелетов, оказавшихся среди останков 425 человек, обнаруженных на римском кладбище в Великобритании, сообщает Daily Mail.

Археологи потратили год на раскопки захоронения возрастом около 2 000 лет и соседнего поселения, которое находилось на улице Акеман, ключевой римской дороге. Было обнаружено, что на крупнейшем в своем роде кладбище, известном в Бакингемшире, находятся останки 425 человек, около 10 процентов из которых были обезглавлены. В нескольких случаях отрубленная голова была помещена между ног человека или рядом с его ногами. Предполагается, что эти люди могли быть преступниками или изгоями.

Масштаб кладбища предполагает, что в город был приток людей в период от среднего до позднего римского периода, что, вероятно, было связано с ростом сельского хозяйства. Также на месте поселения археологи нашли различные бытовые артефакты, в том числе броши, ложки и булавки, а также свидетельства азартных игр (в виде игральных костей) и религиозной деятельности (в виде колокольчиков). Было обнаружены более 1 200 монет и несколько свинцовых гирь, что указывает на то, что поселение когда-то было местом коммерции и торговли.