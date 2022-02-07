Задержан мужчина, подозреваемый в нанесении телесных повреждений

В Аламудунском районе задержан мужчина по подозрению в нанесении телесных повреждений

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, 27 января, примерно в 17 часов в дежурную часть УВД Первомайского района поступило сообщение по факту поступления в больницу мужчины с различными телесными повреждениями.

По полученной информации было осуществлен выезд следственно-оперативной группы, установлено личность мужчины, которым оказался М.А., 1990 года рождения.

В ходе дальнейших мероприятий с заявлением обратилась сестра потерпевшего о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые нанесли его брату телесные повреждения в районе села Озерное.

Данный факт был зарегистрирован и собранные материалы были переданы в ОВД Аламудунского района по территориальности.

В последующем данный факт был зарегистрирован Единый реестр преступлений по признакам преступлений предусмотренных статей 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В ходе принятых неотложных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан М Э., 1978 года рождения.

По предварительной версии следствия преступление совершенно на почве пьяной ссоры между мужчинами, где подозреваемый ударил последнего.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.