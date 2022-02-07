Текебаев реабилитирован. Атамбаев – следующий?

В Кыргызстане из-под стражи освободили несколько фигурантов уголовных дел о попытке захвата власти. Значит ли это, что в республике поменялся политический курс?

Со дня избрания Садыра Жапарова президентом прошло чуть больше года. За это время фактически был реабилитирован Аскар Акаев, который, думается, и не надеялся когда-либо при своей жизни получить законную возможность приезжать на родину.

Никаких вопросов у власти не осталось и к Омурбеку Текебаеву, попавшему в тюрьму во времена Алмазбека Атамбаева, освобожденному, но так и не добившемуся окончательной реабилитации во время Сооронбая Жээнбекова. Теперь лидера партии "Ата Мекен" больше никто не преследует: судебные разбирательства, угроза тюремного заключения остались в прошлом.

Сейчас политик полностью реабилитирован. Текебаев вернулся в сферу государственной деятельности и стал чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Германии.

Действительно при Жапарове из-под стражи освобождают людей, которых другие президенты ни за что не простили бы. И Алмазбек Атамбаев, и Сооронбай Жээнбеков использовали тюремное заключение как способ борьбы с политическими оппонентами. Причем применялся этот метод в очень жесткой форме, что Садыру Жапарову пришлось испытать на себе: будучи политическим узником, он не просто потерял несколько лет жизни на свободе, но и возможность попрощаться с пожилыми отцом и матерью перед их смертью, а также сына.

С начала текущего года в Кыргызстане произошла череда освобождения из-под стражи фигурантов дел, связанных с попытками захвата власти.

Так, 21 января суд изменил меру пресечения на домашний арест членам движения "Эл ынтымагы" Изату Жунушеву, Назбеку Сатыбекову, Кайыпу Сатар уулу и Кайрату Турдумалиеву.

3 февраля под домашний арест отпустили бывшего члена совета директоров ЗАО "АКБ "Толубай" Алмаза Сарыбаева и экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В тот же день Первомайский районный суд Бишкека отпустил двух членов Партии зеленых Кыргызстана - Нурбека Калекеева и Бекназара Купешева. Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Эти события можно трактовать как смену или, по крайней мере, смягчение политического курса действующей власти. Вероятно, так это понял и депутат ЖК Сеидбек Атамбаев, который на заседании парламента поднял вопрос об освобождении из СИЗО Фарида Ниязова, который был заключен под стражу на время следствия по двум уголовным делам - по событиям в Кой-Таше в августе 2019 года и по беспорядкам на площади Ала-Тоо в октябре 2020 года.

Видимо, таким образом Атамбаев-младший зондирует почву, чтобы понять, есть ли шансы при смене курса на освобождение своего отца.