Погода
$ 84.71 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

За несоблюдение правил благоустройства оштрафованы городские компании

147  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На этот раз правила благоустройства столицы нарушили компании, бар и магазин.

Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

За несоблюдение чистоты и порядка по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" от 3 до 13 тысяч сомов понесут ответственность:

  1. складское помещение в жилом массиве Дордой, бар "Менделеев" по проспекту Чуй №140, горожанка Осмоналиева Ж. по улице Алтымышева, пункт обмена валют по улице Абдрахманова №119, магазин "Любимый" на Ахунбаева №110, Сарпашева Э. по улице Пушкина.
  2. компании: "Саян Фарм" по улице Льва Толстого №148/2, "Нурстан" по улице Скрябина №76.

За повреждение дорожного сооружения по улице Асанбаева компания "BSK Capital" понесет ответственность в размере 17 тысяч сомов согласно части 1 статьи 177 Кодекса "О правонарушениях".

Однако имеются нарушители, которые не сознаются в содеянных проступках и не принимают какие-либо меры по их устранению, в таких случаях муниципальная инспекция привлекает административную комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия определённых решений по ним.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413637
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  