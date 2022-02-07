За несоблюдение правил благоустройства оштрафованы городские компании

На этот раз правила благоустройства столицы нарушили компании, бар и магазин.

Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

За несоблюдение чистоты и порядка по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" от 3 до 13 тысяч сомов понесут ответственность:

складское помещение в жилом массиве Дордой, бар "Менделеев" по проспекту Чуй №140, горожанка Осмоналиева Ж. по улице Алтымышева, пункт обмена валют по улице Абдрахманова №119, магазин "Любимый" на Ахунбаева №110, Сарпашева Э. по улице Пушкина. компании: "Саян Фарм" по улице Льва Толстого №148/2, "Нурстан" по улице Скрябина №76.

За повреждение дорожного сооружения по улице Асанбаева компания "BSK Capital" понесет ответственность в размере 17 тысяч сомов согласно части 1 статьи 177 Кодекса "О правонарушениях".

Однако имеются нарушители, которые не сознаются в содеянных проступках и не принимают какие-либо меры по их устранению, в таких случаях муниципальная инспекция привлекает административную комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия определённых решений по ним.