За несоблюдение правил благоустройства оштрафованы городские компании

На этот раз правила благоустройства столицы нарушили компании, бар и магазин.
Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.
За несоблюдение чистоты и порядка по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" от 3 до 13 тысяч сомов понесут ответственность:
За повреждение дорожного сооружения по улице Асанбаева компания "BSK Capital" понесет ответственность в размере 17 тысяч сомов согласно части 1 статьи 177 Кодекса "О правонарушениях".
Однако имеются нарушители, которые не сознаются в содеянных проступках и не принимают какие-либо меры по их устранению, в таких случаях муниципальная инспекция привлекает административную комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия определённых решений по ним.