Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Ласковая Лялька

Фонд помощи животным и vb.kg ищет человека, который станет другом кошечке по имени Лялька. Нашей подопечной нужен настоящий дом и верные любящие хозяева. Лялька здоровая и уже стерилизованная кошечка. По характеру очень спокойная и ласковая. На новое место жительства ее привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Жизнерадостная малышка

"Добрые руки" представляют вашему вниманию замечательного щеночка. Эта девочка появилась на свет три месяца назад. Малышка очень активная и жизнерадостная. Охраняет двор вместе с взрослыми собаками. Здоровая. Привитая от инфекционных заболеваний. Захотите познакомиться с ней ближе, звоните: 0(555)744-148.

Судьба Берты зависит от нас

Ну, а это Берта. Некоторое время назад ей чудом удалось выжить, и теперь ее жизнь и судьба зависят от нас с вами. Берта здоровая, привитая от инфекционных заболеваний, уже стерилизованная собака. И вот этой доброй, спокойной, не требующей к себе внимания красавице, очень нужен дом, где ее будут любить. Если среди вас есть тот, кто захочет забрать Берту к себе домой, он может обратиться по номеру: 0(709)784-537.

Игривая Лапочка

Еще одну нашу пушистую кандидатку на усыновление зовут Лапочка. Из-за травмы собака прихрамывает на переднюю лапку, но это не мешает ей оставаться активной и быстро бегать. Лапочка очень добрая и игривая, любит детей. Эта собачка здорова, привита и стерилизована (гулять и рожать щенков не будет). Будущему хозяину Лапочку привезут представители фонда "Добрые руки". Больше информации вам дадут по следующему телефону: 0(709)784-537.

Девочки-красавицы

"Добрые руки" и vb.kg надеются, что кому-нибудь приглянется один из щеночков на фото ниже. Эти две девочки-красавицы родились с короткими хвостиками. Сейчас щеночкам три месяца. Они здоровы, обработаны от внешних и внутренних паразитов, привиты от инфекционных заболеваний. Самостоятельные и активные. Уже научились охранять. В семь месяцев собачек нужно будет стерилизовать. Фонд "Добрые руки" берет все хлопоты, связанные с этой операцией, на себя. В новый дом щенков привезут волонтеры. Набирайте: 0(709)784-537.

Как сестренки

И последние на сегодня пушистые подопечные фонда – кошечки пяти и шести месяцев. Живут вместе, относятся друг к другу, как сестренки. Здоровые. Чистенькие. Приученные к лоточку. Стерилизованные. Понравились они вам? Тогда срочно звоните: 0(550)913-026.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".