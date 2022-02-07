Хайдара Рахматулаева из Канта разыскивает родная внучка

Россиянка разыскивает родственников в Кыргызстане по старой фотографии своего дедушки. Об этом она сообщила в редакцию vb.kg.

"Ищу человека на фото или его родственников. В 40-50-х годах проживал во Фрунзе, поселке Кант. Рахматулаев Хайдар (неточные данные, возможно)", - написала она.

Всех, кто узнал мужчину по фотографии и имеет какие-то сведения о нем или его родственниках в Кыргызстане, женщина просит связаться с ней по электронной почте или телефону.

Контакты: zharikova_ekaterina79@mail.ru, +79183993066 Краснодар , Россия