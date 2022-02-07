Немецкие врачи определили факторы, разрушающие сосуды

Кардиолог из Германии назвал четыре фактора, которые влияют на состояние здоровья сосудов, пишет журнал Focus.

Медицинский директор центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле рассказал, что наиболее вредным для кровеносной системы является курение. По его словам, никотин приводит к сужению сосудов, что препятствует кровоснабжению, и хотя эффект длится недолго, он имеет способность накапливаться.

Второй отрицательный фактор - это повышенный уровень сахара в крови. Его воздействие на клетки сосудов врач сравнил с аналогичным воздействием никотина.

Третий фактор - холестерин, который откладывается под сосудистыми клетками, со временем затвердевая в артериях.

Четвертым фактором врач назвал высокое кровяное давление: из-за него сосуды могут лопнуть.

"Если сосуды уже повреждены, постоянное повышение артериального давления еще более опасно. Если кровь нагнетается к стенкам сосудов с повышенным давлением, то они могут разорваться", - отметил Халле.

Кардиолог подчеркнул, что сочетание нескольких факторов существенно увеличивает риски для здоровья, и призвал заботиться о сосудах. Для сохранения тонуса сосудов немецкий врач порекомендовал заниматься физкультурой, контролировать вес и включить в диету как можно больше овощей и фруктов. При этом он отметил, что самостоятельной терапией заниматься не следует и сначала надо проконсультироваться с врачом.