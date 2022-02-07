ООН: КНДР оплачивает ракетную программу ворованной криптовалютой

Северная Корея продолжала развивать свои ядерные и баллистические ракетные программы за счет кибератак на криптовалютные биржи, которые стали важным источником дохода для Пхеньяна, следует из доклада ООН, передает Reuters.

Ежегодный доклад независимых наблюдателей за санкциями был представлен в комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

"Хотя не сообщалось о ядерных испытаниях или запусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет), КНДР продолжала развивать свой потенциал для производства ядерных расщепляющихся материалов", - написали эксперты.

Как отмечают в агентстве, Совет Безопасности ООН давно запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет.

"Обслуживание и развитие ядерной инфраструктуры и инфраструктуры баллистических ракет КНДР продолжалось, и КНДР продолжала искать материалы, технологии и ноу-хау для этих программ за рубежом, в том числе с помощью кибернетических средств и совместных научных исследований", - говорится в докладе.

Наблюдатели заявили, что кибератаки, в частности на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода для Северной Кореи и что они получили информацию о том, что северокорейские хакеры продолжают атаковать финансовые учреждения, криптовалютные фирмы и биржи.

"По данным одного из государств-членов, кибератаки КНДР похитили более 50 миллионов долларов в период с 2020 года до середины 2021 года как минимум у трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии", - говорится в докладе.

С 2006 года Северная Корея находится под действием санкций ООН, которые Совет Безопасности с годами усилил, пытаясь направить их на финансирование ядерной и баллистической ракетной программ Пхеньяна. Однако в докладе ООН говорится, что, несмотря на тяжелейшие санкции, Северная Корея смогла продолжить развитие своей ядерной инфраструктуры и инфраструктуры баллистических ракет.

"КНДР продемонстрировала возросшие возможности быстрого развертывания, широкую мобильность, в том числе на море, и повышенную устойчивость своих ракетных сил", - заявили наблюдатели за санкциями.

Помимо этого, в докладе говорится, что продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация в КНДР, что может быть следствием коронавирусных ограничений в стране. В ООН сообщили, что в Северной Корее наблюдается острая проблема с голодом, чреватая гибелью физически слабых людей.

Ранее США обвинили северокорейских хакеров в краже 1,3 миллиарда долларов.