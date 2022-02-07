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Еще один город-миллионник закрыли на локдаун в Китае

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- Алина Мамаева
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Пограничный город-миллионник на юго-западе Китая закрыли на локдаун из-за вспышки коронавируса, передает Global Times.

Город Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР с населением 3,6 миллиона человек с понедельника попал в полную изоляцию после того, как массовое тестирование выявило почти 100 человек с COVID-19.

В первом раунде крупномасштабного теста на нуклеиновую кислоту приняли участие более 200 тысяч местных жителей. В общей сложности 98 тестов оказались с положительными результатами.

Из-за вспышки коронавируса в Байсэ закрыты школы и детские сады. В мегаполисе приостановлена работа транспорта и магазинов, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости, и аптек. Местным ресторанам предписано перейти на обслуживание на вынос.

Всем гражданам запрещено покидать свои жилища, за исключением крайней необходимости или для сдачи теста на коронавирус. Те, кто нарушит предписание, будут нести ответственность в соответствии с законом, предупредила городская администрация Байсэ.

Напомним, это четвертый китайский город, изолированный за последние два месяца из-за вспышки коронавируса: Сиань стал первым заблокированным городом в Китае, второй - Ючжоу с 1,2 миллиона человек, третий город - Аньян с населением 5,5 миллиона человек.


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URL: https://www.vb.kg/413653
Теги:
мировая пресса, мировые новости
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