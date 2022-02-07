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Фильм "Семетей - сын Манаса" показали в Стамбуле

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- Бакыт Басарбек
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Фильм "Семетей - сын Манаса" был показан в Стамбуле. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Ассоциации "Культура и солидарность кыргызских тюрков" Абдулметин Кескин.

"Организацией турецких государств, Ассоциацией дружбы и культуры Кыргызстана был организован (специальный закрытый) показ фильма "Manas'ın oglu Semetey" в Стамбуле... На мой взгляд, будучи героем эпоса "Манас", вписанного в историю Кыргызстана золотыми буквами, очень важно познакомить с миром Семетея, Сейтека и других героев. После просмотра этого фильма я в очередной раз почувствовал важность знакомства наших героев с миром. Хочу пожелать успехов сценаристу и режиссеру Омурзаку Толобековауи всем тем, кто внес вклад в этот фильм", написал он.


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URL: https://www.vb.kg/413662
Теги:
кино, Турция, Кыргызстан, Манас
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