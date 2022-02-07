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Оперативниками УВД Ленинского района задержан автоугонщик

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- Бакыт Басарбек
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Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении автоугона. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По ее данным, 27 января 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы М.А., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 15 по 16 января 2022 года неправомерно завладели автомашиной марки "Тойота приус".

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 211 ч. 1 (угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района, задержан подозреваемый Н.Ж. 1990 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на 1 месяц.

В ходе расследования, угнанный автомобиль был обнаружен на территории Ленинского района и возвращен заявителю.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к другим аналогичным фактам преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/413664
Теги:
Ленинский район, угон, Бишкек, автомобили, УВД
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