Погода
$ 84.71 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

Алканова собрала тысячу человек у здания ЦИК

364  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 7 февраля, кандидат в депутаты ЖК по Свердловскому избирательному округу №29 Элнура Алканова собрала порядка тысячи своих сторонников. Послушать программу Алкановой пришли представители всех возрастных групп, национальностей и религий. Первая широкомасштабная встреча с избирателями состоялась у памятника Токтогулу Сатылганову, возле здания Центризбиркома.

Ранее Алканова распространила приглашение на встречу, которую она назвала "съездом Алкановой". На агитационной встрече выступали спикеры - профессор, доктор филологических наук, завкафедрой КРСУ Александр Кацев, известный телеведущий, продюсер Каниет Жыргалбеков, лидеры мнения Свердловского округа Наталья Казакевич и Саида Иманова.

Кацев отметил высокий уровень образования и профессионализм Алкановой. Он выразил уверенность в том, что на этот раз жители Свердловского района, ранее проголосовавших против всех, сделают свой выбор в пользу прогрессивной, молодой кандидатки-женщины. Он выразил надежду, что вся образованная часть населения отдаст свой голос Алкановой.

На встрече Алканова рассказала о программе и планах, которые она реализует в течение нескольких лет. Это и решение экологической проблемы посредством внедрения новейшей технологии конденсации вредных выбросов. Это и реформа в области дошкольного образования.

Огромный интерес у присутствующих вызвал пункт "Экономический паспорт", который будет выдаваться каждому ребёнку, рождённому с 2025 года. Это своего рода накопительный фонд, который будет формироваться за счёт 5% от чистой прибыли добычи полезных ископаемых в стране. Аккумулированные деньги будут выданы на 18-летие для получения образования или покупки участка.

Сегодня, 7 февраля стартовал агитационный период на перевыборы по двум округам – Первомайский и Свердловский районы. Алканова первая провела встречу с избирателями. Подобная активность у других кандидатов не наблюдается. Напомним, что перевыборы состоятся 27 февраля 2022г.

Изготовлено "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2. Заказчик: кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР Алканова Э.С. Тираж: 1; дата: 07 февраля 2022 г. Оплачено со специального счета кандидата в депутаты Жогорку Кенеша КР Алкановой Э.С. (Свидетельство № 12 от 23.01.2022)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413665
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Эльнура Алканова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  