Алканова собрала тысячу человек у здания ЦИК

Сегодня, 7 февраля, кандидат в депутаты ЖК по Свердловскому избирательному округу №29 Элнура Алканова собрала порядка тысячи своих сторонников. Послушать программу Алкановой пришли представители всех возрастных групп, национальностей и религий. Первая широкомасштабная встреча с избирателями состоялась у памятника Токтогулу Сатылганову, возле здания Центризбиркома.

Ранее Алканова распространила приглашение на встречу, которую она назвала "съездом Алкановой". На агитационной встрече выступали спикеры - профессор, доктор филологических наук, завкафедрой КРСУ Александр Кацев, известный телеведущий, продюсер Каниет Жыргалбеков, лидеры мнения Свердловского округа Наталья Казакевич и Саида Иманова.

Кацев отметил высокий уровень образования и профессионализм Алкановой. Он выразил уверенность в том, что на этот раз жители Свердловского района, ранее проголосовавших против всех, сделают свой выбор в пользу прогрессивной, молодой кандидатки-женщины. Он выразил надежду, что вся образованная часть населения отдаст свой голос Алкановой.

На встрече Алканова рассказала о программе и планах, которые она реализует в течение нескольких лет. Это и решение экологической проблемы посредством внедрения новейшей технологии конденсации вредных выбросов. Это и реформа в области дошкольного образования.

Огромный интерес у присутствующих вызвал пункт "Экономический паспорт", который будет выдаваться каждому ребёнку, рождённому с 2025 года. Это своего рода накопительный фонд, который будет формироваться за счёт 5% от чистой прибыли добычи полезных ископаемых в стране. Аккумулированные деньги будут выданы на 18-летие для получения образования или покупки участка.

Сегодня, 7 февраля стартовал агитационный период на перевыборы по двум округам – Первомайский и Свердловский районы. Алканова первая провела встречу с избирателями. Подобная активность у других кандидатов не наблюдается. Напомним, что перевыборы состоятся 27 февраля 2022г.

Изготовлено "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2. Заказчик: кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР Алканова Э.С. Тираж: 1; дата: 07 февраля 2022 г. Оплачено со специального счета кандидата в депутаты Жогорку Кенеша КР Алкановой Э.С. (Свидетельство № 12 от 23.01.2022)