Россиянам хотят дать право на любую самооборону

Россиянам хотят разрешить любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище. Как выяснили "Известия", депутаты Госдумы отправили такой законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд. По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны. Во фракциях отнеслись к идее по-разному. Эксперты считают, что законопроект будет резонансным, но пока предсказать его судьбу нельзя.

Мой дом - крепость

Как выяснили СМИ, на отзыв в кабмин направлен законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ". Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

"Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения", - говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении "Известий".

В ней уточняется, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.

Также в документе отмечается, что, согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы, то есть он ограничен пределами необходимой обороны, в то время как преступники ничем не ограничены.

При этом умышленное превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность в случаях убийства или причинения тяжкого вреда здоровью и наказывается по ч. 1 ст. 108 УК и ч. 1 ст. 114 УК.

В подтверждение этому в документе приводится статистика. Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за шесть месяцев 2021 года по ст. 108 УК РФ ("Убийство, совершенное при превышении необходимой обороны") были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По ст. 114 УК РФ ("Причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны") осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще.

Справка: применение самообороны в России регулируется ст. 37 УК РФ "Необходимая самооборона". Она разделяет покушение на жизнь и имущество человека на два вида. Первый: когда это сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или с непосредственной угрозой его применения. Второй: когда, это не сопряжено с таким насилием или такой угрозой. Превышения пределов (в случае если действия обороняющегося человека не соответствуют характеру или опасности посягательства) для первого вида покушений не предусмотрено.

Источник: Известия