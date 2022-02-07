Александр Кацев: Алканова заставит депутатов спуститься с небес

Кандидат в депутаты по Свердловскому одномандатному округу №29 Элнура Алканова сегодня, 7 февраля, провела первую широкомасштабную встречу с избирателями. На ней первым в качестве спикера выступил заведующий кафедрой Международной журналистики КРСУ, доктор филологических наук, профессор Александр Кацев.

Он отметил образованность и высокий профессионализм кандидата. "Элнура – это высококлассный специалист с достойным образованием, она объездила другие страны, набралась опыта. Но не осталась там жить, хотя и могла. Элнура вернулась на Родину, чтобы передать свой опыт и использовать его", - сказал известный журналист.

Александр Кацев выразил уверенность, что Алканова заставит депутатов спуститься с небес и увидеть наконец в кыргызстанцах людей, а не малюсеньких тараканов. "Нужно добиться, чтобы народные избранники знали, что они живут за счет простого народа, а потому работать должны во благо граждан", - добавил Кацев.

Напомним, 7 февраля началась агитация на повторные парламентские выборы по Первомайскому и Свердловскому районам Бишкека. Агитационная кампания продлится до 26 февраля. Сами выборы состоятся 27 февраля. Перевыборы объявлены, потому что по двум округам превалировали голоса "против всех".

Изготовлено "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2. Заказчик: кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР Алканова Э.С. Тираж: 1; дата: 07 февраля 2022 г. Оплачено со специального счета кандидата в депутаты Жогорку Кенеша КР Алкановой Э.С. (Свидетельство № 12 от 23.01.2022)