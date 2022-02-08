На повторах выборах в ЖК за два мандата поборются 53 кандидата (список)

В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала 53 кандидата на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам, назначенные на 27 февраля 2022 года.
№ 27 по Первомайскому избирательному округу :
27. Гапаров Адылбек Абдикаримович;
26.Акеров Тавылды Абдраманович;
25.Савин Виктор Евгеньевич;
24.Ремнев Роман Павлович;
23.Тилектешов Улукбек Тилектешович;
22.Искендеров Эльман Хыдырович;
21.Тагайбек Султан;
20.Токтокожоев Таалайбек Самудинович;
19. Нурдинов Бейшеналы;
18.Тотонов Нурбек Темирбекович;
17.Сариев Акылбек Аблабекович;
16. Акылбеков Русланбек Акылбекович;
15. Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович;
14. Сартаев Анвар Айдарович;
13. Жуков Виталий Юрьевич;
12. Абдыразакова Айжан Улановна;
11. Ибраймакунов Данияр Омурбекович;
10. Мусаев Тахир Насырович;
9. Давлянов Дамирбек Тайырбекович;
8. Нурматов Темирбек Асанович;
7. Абдыкадыр уулу Бектур;
6. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич;
5. Капаров Чынгыз Капарович;
4. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович;
3.Кермалиев Таалайбек Женишович;
2.Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна;
1.Токтакунов Нурбек Акбарович.
- № 29 По Свердловскому избирательному округу :
26. Курманов Ильяс Зайнидинович;
25. Джоомартова Рыскан Абдиевна;
24. Босивская Кристина Валерьевна;
23. Хакимходжаев Зуфар Шавкатович;
22. Токмулин Рафаэл Мубаракович;
21. Исиралиева Анара Усонбековна;
20. Строкова Евгения Григорьевна;
19. Султанбеков Муратбек Кенешбекович;
18. Джумагазиева Нуржан Курманбековна;
17. Майрамбек уулу Калыс;
16. Салянова Аида Женишбековна;
15. Алмаз уулу Аскар;
14. Абышев Медер Болотович;
13. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович;
12. Атазов Шайлообек Карыбекович;
11. Карамушкина Ирина Юрьевна;
10. Жолдошова Назгуль Амантуровна;
9. Алканова Элнура Сайдиракмановна;
8. Болотбеков Бакытбек Болотбекович;
7. Маматкулов Нурланбек Жолошович;
6. Алмамбетова Гуля Идиновна;
5. Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич;
4. Аспек уулу Азамат;
3. Саадабаев Бакыт Муратбекович;
2. Бакиров Бакыт Жеентайович;
1.Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.