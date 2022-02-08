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На повторах выборах в ЖК за два мандата поборются 53 кандидата (список)

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала 53 кандидата на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам, назначенные на 27 февраля 2022 года.

№ 27 по Первомайскому избирательному округу :

27. Гапаров Адылбек Абдикаримович;

26.Акеров Тавылды Абдраманович;

25.Савин Виктор Евгеньевич;

24.Ремнев Роман Павлович;

23.Тилектешов Улукбек Тилектешович;

22.Искендеров Эльман Хыдырович;

21.Тагайбек Султан;

20.Токтокожоев Таалайбек Самудинович;

19. Нурдинов Бейшеналы;

18.Тотонов Нурбек Темирбекович;

17.Сариев Акылбек Аблабекович;

16. Акылбеков Русланбек Акылбекович;

15. Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович;

14. Сартаев Анвар Айдарович;

13. Жуков Виталий Юрьевич;

12. Абдыразакова Айжан Улановна;

11. Ибраймакунов Данияр Омурбекович;

10. Мусаев Тахир Насырович;

9. Давлянов Дамирбек Тайырбекович;

8. Нурматов Темирбек Асанович;

7. Абдыкадыр уулу Бектур;

6. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич;

5. Капаров Чынгыз Капарович;

4. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович;

3.Кермалиев Таалайбек Женишович;

2.Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна;

1.Токтакунов Нурбек Акбарович.

- № 29 По Свердловскому избирательному округу :

26. Курманов Ильяс Зайнидинович;

25. Джоомартова Рыскан Абдиевна;

24. Босивская Кристина Валерьевна;

23. Хакимходжаев Зуфар Шавкатович;

22. Токмулин Рафаэл Мубаракович;

21. Исиралиева Анара Усонбековна;

20. Строкова Евгения Григорьевна;

19. Султанбеков Муратбек Кенешбекович;

18. Джумагазиева Нуржан Курманбековна;

17. Майрамбек уулу Калыс;

16. Салянова Аида Женишбековна;

15. Алмаз уулу Аскар;

14. Абышев Медер Болотович;

13. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович;

12. Атазов Шайлообек Карыбекович;

11. Карамушкина Ирина Юрьевна;

10. Жолдошова Назгуль Амантуровна;

9. Алканова Элнура Сайдиракмановна;

8. Болотбеков Бакытбек Болотбекович;

7. Маматкулов Нурланбек Жолошович;

6. Алмамбетова Гуля Идиновна;

5. Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич;

4. Аспек уулу Азамат;

3. Саадабаев Бакыт Муратбекович;

2. Бакиров Бакыт Жеентайович;

1.Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.


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URL: https://www.vb.kg/413670
Теги:
выборы, Жогорку Кенеш, ЦИК
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