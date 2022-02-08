ЦИК объяснила, куда сообщать о нарушениях предвыборной агитации

В Кыргызстане со вчерашнего дня, 7 февраля, начался агитационный период на повторных выборах депутатов ЖК КР по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сообщает о том, что предвыборная агитация продлится до 08.00 26 февраля 2022 года.

Сообщаются, также правила проведения агитации. Кандидат, политическая партия не вправе использовать эфирное время, печатные продукции, площади представленных для агитации на каналах организаций, телевещании, предоставленные им безвозмездно для размещения агитационных материалов, в целях:

1) распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов), политических партий;

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран;

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в сочетании с негативными комментариями;

4) распространение информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата.

Центризбирком напоминает, если избиратели заметили нарушение в проведении предвыборной агитации, они могут обращаться в:

координационную группу оперативного реагирования ЦИК КР по короткому номеру 1255, WhatsApp 0990 02-12-55; 0502 00-12-55, на телефон доверия: 0312 62-62-46, в общественную приемную: 0312 66-02-40 или на электронный адрес: Kgor_cec@shailoo.gov.kg.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 53 кандидата, баллотирующихся на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенные на 27 февраля 2022 года.