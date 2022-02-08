Минэкономики рассмотрит предложение о снижении единого налога для общепита

В соответствии с посланием президента Садыра Жапарова народу Кыргызстана от 5 мая 2021 года межведомственной рабочей группой, образованной из числа сотрудников государственных органов, экспертов и представителей бизнес-ассоциаций, был разработан проект новой редакции Налогового кодекса КР, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

В рамках разработки новой редакции Налогового кодекса на площадке министерства было проведено свыше 60 заседаний с представителями бизнес-сообществ.

1 сентября 2021 года проект новой редакции Налогового кодекса КР был размещен на официальном сайте кабинета министров для прохождения процедуры общественного обсуждения, в котором с учетом проведенного анализа ставка единого налога для субъектов общественного питания была установлена в размере 8 процентов.

В период прохождения общественного обсуждения поступило свыше 300 предложений, также министерством было проведено более 20 встреч с представителями бизнес-сообществ, представляющими различные отрасли экономики для обсуждения проекта Налогового кодекса КР.

"Необходимо отметить, что в рамках общественного обсуждения от представителей общественного питания не поступило предложений, а также при рассмотрении проекта Налогового кодекса в ЖК, от депутатов, не были даны соответствующие поправки с обоснованиями. При этом в период подписания нового Налогового кодекса поступило обращение Ассоциации предприятий общественного питания с предложением о снижении ставки единого налога для субъектов общественного питания до 5 процентов", - указывается в сообщении.

Вместе с тем в целях реализации указов президента КР от 2 декабря и от 6 декабря 2021 год министерством был инициирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР". С учетом обращения Ассоциации предприятий общественного питания в данном законопроекте ставку единого налога для субъектов общественного питания предложено снизить до 6 процентов.

Проект закона в рамках общественного обсуждения размещен 19 января 2022 года на официальном сайте кабинета министров КР.

Однако в настоящее время в рамках общественного обсуждения обозначенного проекта закона поступило письмо в адрес Минэкономкоммерции о снижении ставки единого налога до 2 процентов, которое будет рассмотрено с учетом представленных обоснований.