История верности: собака не смогла отойти с места смерти хозяина

Мужчине стало плохо, когда он выгуливал своего пса по кличке Бейлис. К сожалению, хозяин собаки умер. Вскоре погибшего заметили сотрудники полиции и забрали тело, а собаку решили оставить на месте.

Песик так и остался сидеть там, где он в последний раз видел хозяина. Бейлиса подкармливали, но он ничего не ел. Он все преданно ждал возвращения своего хозяина. В итоге неравнодушные люди заволновались о псе и вызвали зоозащитников.

Недавно в приют обратились родственники хозяина. Теперь Бейлис будет жить у них.

Источник: Ura.ru