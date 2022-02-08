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История верности: собака не смогла отойти с места смерти хозяина

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- Назгуль Абдыразакова
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Мужчине стало плохо, когда он выгуливал своего пса по кличке Бейлис. К сожалению, хозяин собаки умер. Вскоре погибшего заметили сотрудники полиции и забрали тело, а собаку решили оставить на месте.

Песик так и остался сидеть там, где он в последний раз видел хозяина. Бейлиса подкармливали, но он ничего не ел. Он все преданно ждал возвращения своего хозяина. В итоге неравнодушные люди заволновались о псе и вызвали зоозащитников.

Недавно в приют обратились родственники хозяина. Теперь Бейлис будет жить у них.

Источник: Ura.ru


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URL: https://www.vb.kg/413673
Теги:
собаки
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