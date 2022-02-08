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Омбудсмен взял под контроль дело о конфликте блогера и чиновника

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- Алина Мамаева
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Пресс-служба института омбудсмена сообщает, что 6 февраля уполномоченный представитель акыйкатчы (омбудсмена) КР по Баткенской области посетил отделение травматологии Баткенской объединенной областной больницы, где навестил блогера и независимого журналиста Батмакан Жолдубаеву.

Женщина заявляет, что в ходе выездного заседания фракций "Ишеним" и "Ынтымак" ЖК, проходившего в городе Раззакове, руководитель аппарата полпредства президента в Баткенской области Алихан Ураимов ударил ее и отобрал ее личный телефон.

После беседы с Жолдубаевой представитель омбудсмена принял от нее письменное заявление.

7 февраля по данному обращению были направлены соответствующее письма прокурору Баткенской области, Полномочному представителю Президента КР в данной области, начальнику областного УВД, а также директору Баткенской объединенной областной больницы.

Данное дело находится на контроле представительства акыйкатчы по Баткенской области


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URL: https://www.vb.kg/413677
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан, акыйкатчы
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