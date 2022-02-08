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Профессор Сулайманов: Омикрон продолжает поражать бронхи у детей

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- Нина Ничипорова
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"Врачи-педиатры, несмотря на то, что омикрон пошел на спад, стали чаще диагностировать бронхиолит как симптом COVID-19 у детей раннего возраста, - сказал vb.kg член Научно-консультативного комитета COVID-19, доктор медицинских наук, профессор Шайырбек Сулайманов. - В особой группе риска заражения омикроном находятся дети в возрасте до одного года с врожденной патологией и несовершеннолетние с любой соматической патологией.

Профессор, почему омикрон так агрессивно настроен по отношению к детям?

- Детей госпитализируют с омикроном чаще из-за его особенности - этот вариант COVID-19 легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с дельтой. Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии.

Заболевание вызывает чаще осложнения у несовершеннолетних из-за анатомических особенностей детского возраста - узость бронхов, повышенное кровоснабжение, секреция слизи. Это очень серьезное осложнение, которое требует интенсивной терапии. Раньше такой симптом обычно отмечался на фоне РС-инфекции (респираторно-синцитиальная инфекция).

До омикрона о таком заболевании как бронхиолит практически ничего не было слышно. Чем оно опасно?

- Бронхиолит - воспаление мелких бронхов - бронхиол. Бронхиальная обструкция - это затруднение дыхания с удлиненным выдохом и свистящими хрипами. Бронхообструкция - это не самостоятельное заболевание, а симптом, который может возникать при разных состояниях. Наиболее частые причины обструкции - обструктивный бронхит, бронхиальная астма.

Одной из причин этого заболевания, как я уже сказал, может быть появление варианта коронавируса омикрон, который чаще поражает бронхи. В отличие от взрослых у детей в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям. Проблема в том, что, чем меньше ребенок, тем уже просвет его бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации бронхит быстрее распространяется. Речь идет даже о самом обычном бронхите, не только на фоне COVID-19. У взрослых бронхиолиты встречаются редко.

Насколько успешно лечится это заболевание?

- Сегодня отрабатываются терапевтические подходы по коррекции бронхиолита при омикроне. Они аналогичные при обструкции на фоне других заболеваний (РС-инфекция). Для адекватной терапии бронхиальной обструкции весь медикаментозный набор на рынке Кыргызстана присутствует.

При наличии признаков инфекций дыхательных путей - повышение температуры тела, кашель, насморк или бронхиальной обструкции - шумное, свистящее дыхание, одышка необходимо показать ребенка врачу и ни в коем случае не лечить его самостоятельно, поскольку это чревато серьезными последствиями.

Как известно, коронавирусный вариант омикрон, идентифицированный в Южной Африке в конце ноября, отличается от своих предшественников. За короткое время график ежедневных заражений COVID-19 в этой стране, а потом и в других успел сначала резко подскочить, спровоцировав очередное ужесточение ограничительных мер и перепугав мировые рынки, а потом так же резко и неожиданно пошел на спад. Но пока не оставляет в покое детей. Поэтому, как сказал профессор Сулайманов, родителям, особенно в нынешний период, надо быть предельно внимательными к состоянию здоровья своих чад.


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URL: https://www.vb.kg/413678
Теги:
дети, Кыргызстан, медицина, врачи, Инфекция, коронавирус
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