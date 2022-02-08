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ГКНБ: Главбух "Бишкекзеленхоза" незаконно начисляла зарплату выше нормы

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- Алина Мамаева
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ГКНБ в рамках досудебного производства зарегистрированного в ЕРП по ст. 245 ч.1 УК КР (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) во взаимодействии с мэрией города Бишкека, выявлена коррупционная схема по хищению денежных средств в структурных подразделениях столичной мэрии. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

Установлено, что главным бухгалтером МП "Бишкекзеленхоз" А.Э.О. и бухгалтером А.А. системно подделывались бухгалтерские документы (сопроводительные письма, ведомость о заработной плате и т.д.) для незаконного начисления заработной платы сверх установленной нормы, впоследствии чего бюджету государства нанесен ущерб в размере 800 тысяч сомов.

По данному факту ГКНБ было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования вышеуказанные противоправные деяния задокументированы, фигурантка А.Э.О. полностью признала свою вину. В том числе, в рамках проведенных следственных действий нанесенный ущерб полностью возмещен со стороны виновных лиц.

В настоящее время следствие завершается для дальнейшей передачи в судебные органы.


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URL: https://www.vb.kg/413679
Теги:
ГКНБ, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, Бишкекзеленхоз, уголовное дело
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