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Китай выделил Бишкеку 600 тысяч юаней на создание зеленой зоны

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- Алина Мамаева
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По результатам рабочего визита президента Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республики достигнута договоренность о выделении финансовых средств городу Бишкеку. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Муниципальное народное правительство города Циндао выделило на благоустройство западной въездной зоны 600 тысяч юаней, которые будут направлены на создание сквера и увеличение площадей зеленых насаждений вдоль проспекта Дэн Сяопина, от ул. Алыкулова до ул. Кустанайской.

Напомним, 22 декабря 2021 года между муниципалитетами городов Бишкек и Циндао заключен Меморандум об установлении побратимских связей.


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URL: https://www.vb.kg/413684
Теги:
Китай, Бишкек, Кыргызстан, столица
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