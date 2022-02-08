Китай выделил Бишкеку 600 тысяч юаней на создание зеленой зоны

По результатам рабочего визита президента Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республики достигнута договоренность о выделении финансовых средств городу Бишкеку. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Муниципальное народное правительство города Циндао выделило на благоустройство западной въездной зоны 600 тысяч юаней, которые будут направлены на создание сквера и увеличение площадей зеленых насаждений вдоль проспекта Дэн Сяопина, от ул. Алыкулова до ул. Кустанайской.

Напомним, 22 декабря 2021 года между муниципалитетами городов Бишкек и Циндао заключен Меморандум об установлении побратимских связей.