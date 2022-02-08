Кыргызстанский футболист вошел в основной состав "Галатасарая"

Бекназ Алмазбеков из Кыргызстана, выступающий за молодежную команду турецкого футбольного клуба "Галатасарай", с 7 февраля начал играть в основном составе. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице футбольного клуба.

16-летний кыргызский футболист на этой неделе уже сыграет в матче суперлиги Турции между "Галатасараем" и "Кайсериспором".

Молодой футболист прибыл в Турцию в 2019 году. Его уже отмечали турецкие СМИ, а в соцсетях его даже прозвали "принцем" руководителя клуба Фатиха Терима.

В 2020 году Алмазбеков получил награду World Fair Play Awards за честную игру.