В жилом массиве "Ак-Өргө" появится новый сквер

Глава Ленинского района Русланбек Тагаев совершил выезд и осмотрел территорию, где планируется построить новый сквер, сообщает пресс-служба мэрии.
Уточняетсч, что зона отдыха площадью 2,4 га появится на пересечении улиц Ашар и Арабаева.
В проекте предусмотрены тротуары, велодорожки, скамейки, детская площадка, баскетбольно-волейбольная площадка и санузлы.
Уже начата работа по планировке земельного участка.
Реализуют проект по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии.
В мэрии отмечают, что в 2022 году на территории Ленинского района запланировано строительство 3-х скверов.