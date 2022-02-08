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В жилом массиве "Ак-Өргө" появится новый сквер

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- Канат Кожоев
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Глава Ленинского района Русланбек Тагаев совершил выезд и осмотрел территорию, где планируется построить новый сквер, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняетсч, что зона отдыха площадью 2,4 га появится на пересечении улиц Ашар и Арабаева.

В проекте предусмотрены тротуары, велодорожки, скамейки, детская площадка, баскетбольно-волейбольная площадка и санузлы.

Уже начата работа по планировке земельного участка.

Реализуют проект по линии общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии.

В мэрии отмечают, что в 2022 году на территории Ленинского района запланировано строительство 3-х скверов.


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URL: https://www.vb.kg/413691
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек, Кыргызстан
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