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Садыр Жапаров посетил Ошский рынок (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 8 февраля, Президент Садыр Жапаров встретился с торговцами на Ошском рынке. Видео об этом опубликовал на своей странице в соцсети пользователь интернета Joodar Buzumov.

На кадрах видеоролика пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев рассказал, что глава государства провел беседу с торговцами о необходимости ввода кассовых аппаратов. Помимо этого, президенту торговцы рассказали о ряде своих проблем.

Напомним, в Кыргызстане в 2022 году вступил в силу новый Налоговый кодекс, согласно которому торговцы рынков обязаны использовать контрольно-кассовые машины (ККМ).


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URL: https://www.vb.kg/413692
Теги:
Ошский рынок, Бишкек, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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