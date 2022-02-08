Реальная оппозиция Кыргызстана или "крикуны" у кресел

В Кыргызстане уже не один год идет речь о необходимости создания реальной и, самое главное, конструктивной оппозиции. Именно она должна обеспечивать баланс власти в стране и важна для политической конкуренции. Это механизмы обратной связи, чтобы накапливающиеся проблемы и противоречия в экономической, социальной и политической сферах не выливались в социальные взрывы, революции и бунты.

К сожалению, кыргызстанские оппозиционеры порой путают собственные интересы с государственными. В итоге их крики и критика властей больше напоминают ругань базарных женщин. В итоге большая часть экспертов сходится во мнении, что сейчас в республике существуют разрозненные силы, но цельного оппозиционного блока нет. Это касается и Жогорку Кенеша. Те партии, что позиционируют себя, как оппозиционные, на деле готовы в любой момент найти общий язык с властью. Цена вопроса – устраивающий обоих торг по должностям и иным вопросам.

Блок силы или критиканы?

Подобием оппозиции в КР на данный момент можно считать: "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан" и "Социал-демократов". В ЖК - "Бутун Кыргызстан" и ряд депутатов-одномандатников. Также к оппозиции частично можно отнести "Ыйман Нуру", но лишь в позиции противостояния религиозных принципов со светскими. Однако "Ата Мекен" после провала на выборах и назначение их лидера Омурбека Текебаева послом в Германии обезглавлен и нейтрализован. Хотя ранее Текебаев неоднократно заявлял, что "Ата-Мекен" является единственной сильной оппозицией".

"Насколько мы успешно выполняем свою миссию и работу, судят избиратели. Также в стране есть люди оппозиционного настроя. Насколько им удастся сплотить вокруг себя других людей, покажет время", - отмечал тогда политик.

Судя по рейтингам партии на прошедших выборах в ЖК, народ все же поставил оценку "Ата Мекену", но партии она точно не понравилась. Те же весомые кандидаты от политобъединения, как, например, Наталья Никитенко, пробуют теперь свои силы по округам. Получится ли, сказать сложно.

"Бутун Кыргызстан" в отличие от коллег-оппозиционеров в ЖК прошел. Основная движущаяся сила в ней – лидер партии Адахан Мадумаров и Исхак Масалиев. Тем более что на фоне противоречий по соглашению об аренде земель с Таджикистаном, подписанном Мадумаровым, отношения с властью складываются у них непросто. Хотя документ не ратифицирован и не имеет юридической силы, соседняя сторона периодически машет им в момент важных переговоров по делимитации и демаркации госграниц. В итоге Генпрокуратура вызывает на допросы Мадумарова и приближенных к нему лиц, усиливая противостояние между властью и партией.

"СД" в момент осенних выборов в парламент провалилась, сейчас они пытаются взять реванш через экс-депутата Ирину Карамушкину. Она баллотируется как "одномандатник" по одному из округов Бишкека. Также в ЖК присутствует в качестве делегата от партии сын бывшего главы КР Алмазбека Атамбаева – Сеид Атамбаев. Он выиграл выборы в качестве "одиночки" по округу. Какой-то серьезной риторики от него по законопроектам пока не исходило. Поэтому назвать его позицию оппозиционной сейчас сложно.

Предлагаемые инициативы "Ыйман Нуру" в ЖК и вовсе на данный момент вызывают больше усмешек, нежели одобрений. Вспомнить хоты бы предложение о переименовании больниц в "выздоравлялки" и темы про плохую энергетику…

Слабые, раздробленные, обезглавленные

Эксперты КР неоднократно высказывались, что в Кыргызстане партии еще переживают болезнь роста, а члены таких партий кочуют из одного политического объединения в другое.

"Они слабые и раздробленные. Поэтому говорить о появлении конструктивной, системной оппозиции пока не приходится", - подчеркивали политологи.

Как ранее заявлял политолог Шерадил Бактыгулов на одном из круглых столов, за всю политическую историю Кыргызстана со времен СССР системная оппозиция существовала до 1924 года. С тех пор такой оппонирующей структуры у нас не было.

"Оппозиционерами становятся, чтобы выторговать себе должность, а не по идейным разногласиям. Оппозиционная культура у нас на стадии становления. Политики не знают, как в оппонирующем ключе противодействовать властям, а не шантажировать. Власти не понимают, как работать с системной оппозицией, потому что как таковой у нас ее не было почти сто лет", - говорил он.

В необходимости присутствия конструктивной оппозиции в Кыргызстане уверен и эксперт Нурлан Алиев. Он сообщил в беседе с VB.KG, что среди нынешних политиков этой силы нет.

- Чтобы это понять, стоило посмотреть хотя бы на ЖК прошлого созыва. Не зря его называли "чимкирикским" - полное отсутствие собственной позиции и боязнь критики любых инициатив власти. Парламентарии больше напоминали нотариусов или клерков, подписывающих и утверждающих документацию, чем законотворцев и отдельную ветвь власти. Неудивительно, что избиратели не заметили разницы после упразднения части полномочий "слуг народа". Да и сейчас говорить о какой-то сильной и независимой оппозиции не приходится, - уверен Алиев.

По его мнению, тяжеловесов, кто мог представлять реальную силу, обезглавили еще при Атамбаеве, оставшиеся представляют, к сожалению, либо "крикунов", либо безликую массу.

- "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова - это не оппозиция. Это временные политические единицы. За них голосуют не по принципу разделения позиций, а по остаточному признаку. И как только они приходят к вопросу о раздаче должностей или определенным договоренностям с властью, их критика моментально сходит на нет. Показателем в пользу этого довода является ситуация с Текебаевым. Но в целом наличие конструктивной оппозиции, не только критикующей, но и предлагающей решение, - показатель здорового политического общества. Она дает развитие государству и помогает власти, держит ее в тонусе. Правда, не все правители, особенно Центральной Азии, готовы к ее присутствию в стране", - заключил Нурлан Алиев.