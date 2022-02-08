Дело в отношении экс-мэра Азиза Суракматова прекращено

Первомайский районный суд прекратил производство по уголовному делу в отношении экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова.

По данным пресс-службы суда, данное решение принято в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Как ранее сообщали в суде, сам Суракматов признал свою вину, обвинения не оспаривал и отметил, что выполнил условия ранее заключенных соглашений о сотрудничестве.

Так, Суракматов выплатил материальный ущерб в размере 170 млн сомов, а аффилированное с ним ОсОО возместило 2 млн 319 тысяч сомов качестве разницы реализованного земельного участка по заниженной сумме. Отмечается, что другое ОсОО внесло на депозитный счет ГКНБ 15 млн 543 тысячи сомов.

По данным суда, все эти средства находились на депозитном счете Госкомитета нацбезопасности, после вынесения судебного решения обращены в доход государства.

"Часть 1 статьи 58 УК КР предусматривает, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им особо тяжкого преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло 10 лет. Преступления, инкриминируемые Суракматову, были совершены в 2003, 2004, 2005 и 2006 годах, то есть с момента совершения преступления прошло более 15 лет", - пояснили в суде.

Об окончании расследования уголовного дела в отношении Азиза Суракматова сообщалось в конце прошлого года. Первое заседание суда было назначено на 27 декабря. Дело было возбуждено по статье "Коррупция".

Бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов был задержан 26 мая 2021 года. Спецслужбы оценили активы экс-мэра на сумму свыше 4 млрд сомов и считают, что большая часть их заработана коррупционным путем. По данным ГКНБ, факты, по которым подозревается экс-мэр, связаны с выделением муниципальной земли представителям крупных стройкомпаний для возведения коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов.

Суд избрал Суракматову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ на 2 месяца. В июле стало известно, что он заключил сделку со следствием и выплатил ущерб, в связи с чем был отпущен на подписку о невыезде.

Источник: Азаттык