Президент разъяснил, почему внедрение ККМ будет выгодно предпринимателям

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 февраля, посетил торгово-рыночный комплекс "Дордой" и "Ошский базар", где в живом диалоге с предпринимателями обсудил вопросы внедрения системы контрольно-кассовой машины (ККМ) и провёл разъяснительные беседы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, во время ознакомления с деятельностью рынка "Дордой" Садыр Жапаров выслушал мнения торговцев относительно внедрения ККМ и ответил на волнующие их вопросы.

"Президент, выслушав чаяния граждан относительного того, почему многие не поддерживают введение ККМ, отметил, что такая ситуация возникла из-за недостаточной информационно-разъяснительной работы, поэтому идет неверная трактовка целей ККМ.

"Вы должны понять, что данная инициатива вводится с целью избавиться от контрабанды и ввоза неучтенного товара. У нас нет задачи заработать за счет предпринимателей или пополнить бюджет страны за счет них. Наоборот, государство создает условия для их работы. Мы говорим о том, что 40% отечественной экономики находится "в тени", и мы хотим вывести ее оттуда, но при этом сделать так, чтобы не пострадал малый и средний бизнес. Если раньше ККМ должен был покупать сам предприниматель, то сейчас они будут закупаться за счет бюджета, сделаем бесплатные мобильные приложения, для того чтобы предприниматели могли комфортно работать с ККМ", - объяснил Садыр Жапаров.

Глава государства пояснил, что предприниматели с невысоким товарооборотом смогут работать через мобильное приложение в своем смартфоне. ККМ обязателен будет для крупных торговых центров. Малый бизнес с оборотом до 8 млн сомов освобождается от налогов, необходимо только применять ККМ.

"Если ваша выручка не доходит до 8 млн сомов, то вы ничего не платите: ни патент, ни налог. В случае, если доход превысит и дойдет до 30 млн сомов, то рассматриваем разные варианты ставок, в зависимости от специфики деятельности. В настоящее время работает рабочая группа, которая разрабатывает индивидуальные условия введения контрольно-кассовых машин для представителей малого и среднего бизнеса", - пояснил Садыр Жапаров.

Предприниматели в свою очередь подтвердили, что в силу недостаточной информированности они многое не поняли и поэтому восприняли нововведения скептически. Но в целом большинство из них, выслушав преимущества от введения данной системы ККМ, выразили готовность работать по ней. При этом они отметили, что при введении контрольно-кассовых машин необходимо учитывать сегмент розничной и оптовой торговли, а также исходить из индивидуальных особенностей реализуемого товара.

Как проинформировал министр экономики и коммерции Данияр Амангелдиев, внедрение данной системы положительным образом скажется на создании равных условий конкуренции и повысит прозрачность бизнеса. В ближайшее время закупаются 10 тысяч ККМ, ранее в рамках пилотного проекта было закуплено 10 тысяч, сейчас еще Россия предоставляет 30 тысяч ККМ. Таким образом в целом основная часть предпринимателей в Бишкеке будет обеспечена ими.

Далее глава государства направился на "Ошский базар", где лично ознакомился с ситуацией по внедрению системы ККМ. Кроме того, Садыр Жапаров ознакомился с ценами на продукты первой необходимости, представленным на прилавках товарным ассортиментом, побеседовал с посетителями рынка, продавцами и ответил на интересующие их вопросы, а также приобрел хлебобулочные изделия.

Посетители рынков и продавцы, воспользовавшись случаем, смогли задать президенту Садыру Жапарову вопросы личного характера. Глава государства выслушал каждого и поручил соответствующим государственным органам держать на контроле озвученные просьбы горожан.