Погода
$ 84.71 - 84.88
€ 96.80 - 97.30

Путин пообещал Порошенко политическое убежище

199  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обещал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность политического убежища в России, если у него возникнут сложности.

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам российского лидера, Порошенко тогда "иронизировал много по этому вопросу". "Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе", - продолжил Путин.

"Я считаю, что [Порошенко] наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства", - считает российский лидер. "Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - указал он.

Позднее президент РФ уточнил, что РФ готова предоставить Порошенко политическое убежище по гуманитарным соображениям. "Теперь обвиняют его, по-моему, в госизмене, - сказал Путин. - Я же не шутил, когда говорил: "Знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище". По гуманитарным соображениям".

Источник: [urlhttps://tass.ru/]ТАСС[/url]


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413704
Теги:
Владимир Путин, Россия, Украина, Петр Порошенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  