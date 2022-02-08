За 30 лет Иран и Кыргызстан заключили более 100 соглашений

В честь 43-й годовщины победы Исламской революции Посол Ирана в Кыргызстане Саид Харази встретился с журналистами, отметив, что это дата совпадает и с 30-ой годовщиной установления отношений между Ираном и Кыргызстаном.

Он рассказал что за эти четыре десятилетия после победы Исламской Революции в Иране страна пережила множество взлетов и падений. Исламская революция в Иране, которая, по мнению большинства экспертов, является одним из важнейших явлений 20-го века, имеет свои цели и идеалы, главные из которых основаны на уважении человеческой чести и достоинства, противостоянии тирании и главенство независимости, отсутствии дискриминации в обществе.

- К сожалению, враги Исламской революции, как внутри страны, так и за ее пределами, с самого начала пытаются скомпрометировать веру в эти цели и идеалы и сделать так, чтобы революция потерпела поражение в достижении своих идеалов и целей. Террористические акты оппозиционных группировок и внутренних противников, таких как "Муджахеддине халк", названные народом "лицемерами" в первые годы революции, которые привели к мученической смерти более 12 000 невинных граждан в Иране, и ирано-иракская война, которая нанесла огромный ущерб инфраструктуре, и что важнее всего, человеческому капиталу страны, во время которой 200 000 молодых граждан Ирана пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить Ислам и Родину, были одними из самых важных заговоров врагов, которые в итоге были сорваны и разгромлены, - сказал он.

Посол также отметил, что несмотря на политику максимального давления и репрессивных санкций мы являемся свидетелями прогресса Ирана в различных экономических, социальных и культурных областях.

- Одной из важных областей развития и прогресса в Иране является сфера науки и технологий. В настоящее время в стране действуют 10 000 стартапов и 6 700 наукоемких компаний, которые смогли создать более 400 000 новых рабочих мест. Согласно прогнозам до 21 марта 2022 года экспорт продукции наукоемких компаний, кроме сектора информационных и коммуникационных технологий будет эквивалентен 700 млн. долларов.

В сфере здравоохранения, благодаря усилиям патриотично- интеллектуальной молодежи Ирана, 97% необходимых стране лекарственных препаратов в настоящее время производится внутри страны, а некоторые фармацевтические товары и медицинские оборудования, потребности в которых внутри страны полностью обеспечены, экспортируются за границу.

К примеру, недавно были экспортированы в Индонезию два хирургических робота, изготовленные иранскими наукоемкими компаниями, и теперь используются индонезийскими врачами. После вспышки короновируса, иранские компании приняли меры для удовлетворения потребности страны в вакцине против данного вируса, и теперь в Иране зарегистрированы 5 вакцин отечественного производства под названием Covbarakat, Fakhra, Pasteur, Razi и Sinnagen. А страна взяла курс на проведение вакцинации всего населения. Отрадно, что сегодня большая часть прививок в Иране делается иранскими вакцинами.

А благодаря прогрессу, достигнутому в области мирной ядерной энергетики, большая часть достижений Ирана в медицинском секторе является результатом приобретения ядерных технологий, и в настоящее время часть медицинской и здравоохранительной практики в стране осуществляется с использованием этих технологий.

В энергетическом секторе одним из поводов для гордости Ирана - строительство крупных плотин. В настоящее время Иран является одной из 5-ти крупнейших стран мира в сфере строительства плотин. Сегодня в Иране 70 000 МВт электроэнергии вырабатывается тепловыми, атомными, солнечными и ветряными электростанциями, и всего 12 000 МВт гидроэлектростанциями. Если бы Иран был богатой водой страной, количество электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями, несомненно, увеличилось бы до 100 000 МВт.

В промышленном секторе в настоящее время в Иране насчитывается около 100 000 промышленных объектов, продукция которых может быть использована на рынке Кыргызстана. Много инвестиций было вложено также в нефтяной и нефтехимический сектора, и теперь необходимый стране бензин производится исключительно внутри страны.

В области аэрокосмической промышленности и строительства спутников и ракет-носителей спутников в Иране достигнут значительный прогресс. И в данное время в космической сфере у нас созданы мощности для создания различных легких спутников, которые мы можем предложить зарубежным странам.

В области сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной техники, Иран в настоящее время достиг стадии самодостаточности по многим направлениям и, экспортируя свою продукцию за границу, также обменивается опытом с другими странами.

В транспортном секторе Исламской Республики Иран, благодаря своему расположению в крупных коридорах региона, своими железнодорожными, портовыми и наземными сооружениями, занимает важное место. Страна имеет около 15 000 километров железных дорог, и есть надежда, что с подключением железных дорог Чабахара к Захедан и Решта к Астаре в следующем году, роль Ирана в железнодорожном коридоре север-юг еще больше укрепится. А большая часть грузов стран региона будет перевозиться по этому маршруту.

Между тем, в настоящее время в стране действуют 8 свободных и 32 специализированных экономических зон, на долю которых приходится 42% экспорта страны.

В области обороны и вооруженных сил, вся военная техника в основном оборонного и сдерживающего назначения в настоящее время производится внутри страны, и есть возможность экспорта в зарубежные страны.

Одной из важных секторов, кардинально измененных в Исламской Республике Иран является внешняя политика. С победой Исламской революции Исламская Республика Иран, согласно статье Конституции ставила в углу своей внешней политики лозунг "Не Восток и не Запад", и старалась, будучи независимой от крупных мировых держав, проводить в своих отношениях взвешенную политику, основанную на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела стран.

Сегодня нынешнее правительство Исламской Республики Иран, отдавая приоритет соседним и сопредельным странам, уделяя особое внимание отношениям с Исламским миром, во главе своей повестки дня ставит взвешенную, динамичную и разумную внешнюю политику, и пытается развивать и углублять свои отношения со всеми странами, которые протянули руку дружбы Ирану и не намерены враждебно относиться к иранскому народу. Исламская Республика Иран не имеет никаких ограничений на установление отношений со всеми странами мира, кроме Израиля. - пояснил господин Посол.

И характеризуя ситуацию в регионе, он подчеркнул, что Исламская Республика Иран считает, что корень всех проблем, конфликтов и активизации деятельности террористических и экстремистских групп в регионе восходит к иностранному вмешательству, и единственным способом вернуть мир и стабильность в регион - это вывод иностранных войск и отсутствие иностранного вмешательства в судьбы народов региона.

- Сегодня распространение террористической и экстремистской деятельности в регионе является серьезным источником беспокойства для стран региона, в том числе для стран Центральной Азии, - пояснил Саид Харази.

Отдельно он остановился на взаимоотношениях между Кыргызстаном и Ираном, отметив, что Исламская Республика Иран одной из первых признала независимость Кыргызской Республики, и в этом году новым взаимоотношениям стран исполняется 30 лет!

- С самого начала мы пыталась расширить отношения между двумя странами в различных сферах. За последние тридцать лет каждое из новых правительств Ирана стремилось установить дружеские отношения с новыми правительствами Кыргызстана. За последние тридцать лет между двумя странами было заключено более ста документов о сотрудничестве в различных областях.

Хотя в течении двух последних лет по разным причинам, в том числе из-за проблем, вызванными короновирусом, процесс отношений двух стран несколько замедлился, тенденция отношений в предыдущие годы всегда была восходящей, - добавил он.

Также дипломат отметил, что Соглашение о преференциальных тарифах, заключенное между Ираном и пятью государствами-членами Евразийского экономического союза, привело к заметному скачку в торговле Ирана со странами союза за последние два года, в результате чего объем торговли между Ираном и пятью членами ЕАЭС достиг более трех с половиной миллиардов долларов, и Кыргызстан среди этих пяти стран находится на четвертом месте.

Кроме этого, он выразил надежду на то, что доработка Соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, даст рост экономических и культурных взаимоотношений в ближайшем будущем.

- Председательство Кыргызстана в ЕАЭС в этом году является уникальной возможностью для расширения ирано-кыргызских отношений. Позитивные изменения ожидает Иран от постоянного членства страны в Шанхайской организации сотрудничества, достигнутого при поддержке всех государств-членов, в том числе Кыргызстана, сулит дальнейшие позитивные изменения в отношениях между двумя странами.

Новое правительство в Иране и нынешнее правительство в Кыргызстане продемонстрировали в последние месяцы, что они полны решимости более эффективно использовать существующий потенциал двух стран и проложить пути прямых контактов для экономических, хозяйственных субъектов двух стран.

Правительство Ирана заявило о готовности предоставить свои портовые возможности и преференции для перевозки товаров, необходимых Кыргызстану, и намерено в будущем провести в Кыргызстане выставку своих товаров. В области сельского хозяйства, также предпринимаются весомые шаги для взаимовыгодного сотрудничества и созданы хорошие условия для обмена опытом и инвестирования.

Сегодня иранская продукция во всех секторах может удовлетворить многие потребности страны, а Кыргызстан имеет много возможностей и преимуществ для торгово-экономических субъектов нашей страны.

В сфере туризма две страны планируют привлекать туристов из стран друг друга. Провинция Хорасан-э-Разави, являясь одной из граничащих с Центральной Азией провинцией Ирана, выразила заинтересованность в сотрудничестве с Кыргызстаном, и имеет большой потенциал и мотивацию для сотрудничества в различных секторах и развития межрегионального сотрудничества, - отметил посол.

Накопленный Ираном опыт в строительстве гидроэлектростанций является хорошей возможностью для сотрудничества. В нефтяном и нефтехимическом секторах, Иран может обеспечить часть потребностей Кыргызстана.

- Надеюсь, что в результате взаимных визитов высокопоставленных лиц двух стран в этом году, которые стоят в повестке двусторонних отношений, включая визит президента и министра иностранных дел Кыргызской Республики в Иран, и визит спикера Меджлиса Исламского Совета в Кыргызскую Республику, а также проведение 13-ого заседания Совместной экономической межправкомиссии в Бишкеке, мы станем свидетелями динамики развития отношений между двумя странами в ближайшие месяцы.

Я считаю, что тридцатая годовщина установления отношений может стать поворотным моментом во взаимосвязях между двумя странами, сделает взаимоотношения более близкими, увеличит контакты между различными политическими, экономическими, торговыми, культурными и социальными секторами, повысит информированность, открытость и взаимосвязь между двумя народами, - подытожил господин Саид Харази.