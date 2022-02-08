Пушкинский музей начинает собирать коллекцию современной музыки

Знаменитый московский Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина начинает формировать коллекцию произведений современных композиторов. Об этом пишут Известия.

Директор ГМИИ Марина Лошак сегодня поделилась с общественностью планами на 2022 год. По словам главы московского музея, в новую его коллекцию должны войти произведения, связанные с музеем и его программами.

На самом деле, музей формирует коллекцию медиаискусства уже несколько лет.

"Музыка часто становится важной частью арт-проектов. Можно вспомнить изысканное шумовое сопровождение выставки Рафаэля в ГМИИ и произведения, прозвучавшие в хореографическом фильме Пушкинского музея "Слепок". Кроме того, очевиден тренд на включение звуковых работ в орбиту современного искусства: достаточно упомянуть победу саунд-артиста Сергея Филатова на премии "Инновация-2021", проводимой ГМИИ. Так что, для музея это действительно логичное и правильное расширение коллекции. А для композиторов и саунд-артистов - шанс увековечить свое творчество в вечности", - пояснил кандидат искусствоведения Сергей Уваров.