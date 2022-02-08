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Пушкинский музей начинает собирать коллекцию современной музыки

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- Анастасия Карелина
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Знаменитый московский Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина начинает формировать коллекцию произведений современных композиторов. Об этом пишут Известия.

Директор ГМИИ Марина Лошак сегодня поделилась с общественностью планами на 2022 год. По словам главы московского музея, в новую его коллекцию должны войти произведения, связанные с музеем и его программами.

На самом деле, музей формирует коллекцию медиаискусства уже несколько лет.

"Музыка часто становится важной частью арт-проектов. Можно вспомнить изысканное шумовое сопровождение выставки Рафаэля в ГМИИ и произведения, прозвучавшие в хореографическом фильме Пушкинского музея "Слепок". Кроме того, очевиден тренд на включение звуковых работ в орбиту современного искусства: достаточно упомянуть победу саунд-артиста Сергея Филатова на премии "Инновация-2021", проводимой ГМИИ. Так что, для музея это действительно логичное и правильное расширение коллекции. А для композиторов и саунд-артистов - шанс увековечить свое творчество в вечности", - пояснил кандидат искусствоведения Сергей Уваров.


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URL: https://www.vb.kg/413707
Теги:
искусство, музей, музыка, Россия, Москва, в мире
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