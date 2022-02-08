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Президент Украины пообещал вакцинированным пенсионерам смартфоны

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- Анастасия Карелина
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Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат по смартфону. Видео выступления политика опубликовал Telegram-канал "Инсайдер UA".

"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста", - заявил глава Украины.

По словам Зеленского, получить новый телефон и льготный тариф абсолютно бесплатно вакцинированные украинцы смогут уже этой весной.

А вот в ноябре 2021 года Владимир Зеленский заявлял, что граждане страны, сделавшие две прививки от коронавируса, получат от государства по тысяче гривен.


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URL: https://www.vb.kg/413712
Теги:
Украина, смартфоны, вакцинация, в мире
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