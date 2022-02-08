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В Бишкеке пройдет концерт для спасения Малика Мараталиева

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке, 11 февраля, в национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится большой благотворительный концерт с участием звёзд кыргызской эстрады.

Инициатором благотворительного мероприятия выступил Манас Акматбеков, который уже не раз организовывал подобные мероприятия, поскольку как человек неравнодушный он не может пройти мимо людского горя. А болезнь ребенка - это беда.

"Чтобы спасти ребенка нужны средства, и поэтому мы решили организовать концерт. Мы специально дали такое емкое название: "Жить Вместе". И вместе с Фондом "Help the children-SKD" договорились посвятить концерт Международному дню борьбы с раком. Каждый кто готов купить билет для себя или своих детей помогает справиться с болезнью и мальчику по имени Малик. И мы не просто приглашаем вас, а заранее благодарим за понимание и желание сделать этот мир добрее к больным детям", - рассказал Манас Акматбеков.

По нашим данным, родители уже продали машину, но денег на лечение пока не хватает.

Все средства от благотворительного концерта будут переданы Мураталиеву Малику, 2007 года рождения, у которого выявили диагноз: лимфома Ходшкина классической формы. По этой причине мальчик нуждается в пересадке костного мозга.

Цена билета: 1000 сом

Дата: 11 февраля 2022 года

Место: Национальная филармония имени Т. Сатылганова

В концерте примут участие:

Адиль Чекилов

Актан Исабаев

Гульнур Сатылганова

Ырыскели Осмонкулов

Кайрат Примбердиев

Группа "Старый город"

Аксай Мукамбет уулу

Султан Садыралиев

Тилек Токтоналиев

Асель Чайкина

KGтай

Эсен Салиев

Гульнара Тойгонбаева

Жамиля Муратова

Каныкей Раималиева

Телефон для справок: +996 312 905178

Ватсап: +996509103103


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URL: https://www.vb.kg/413714
Теги:
благотворительность, концерт, Бишкек, филармония
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