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Первый раунд борьбы с раком Ратмир выиграл. Впереди - второй!

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- Надежда Хохлова
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У полуторагодовалого Ратмира КАРПУНИНА - рак крови. Но у него есть папа, который пообещал: обязательно спасу тебя, сын! А у папы есть мы с вами - помогающие ему сохранить жизнь единственного ребенка. Вчера в клинику перечислено почти четыреста тысяч сомов. Нужно еще три раза по столько же! Борьба за жизнь продолжается, сбор средств на нее - тоже.

Ратмирка заболел внезапно - бабушка заметила, что у внука странно вздулся живот. Забила тревогу сразу, как только родители вернулись вечером с работы. Малыша показали врачам городской детской больницы, те предположили, что он просто съел что–то не то. Сделали клизму, хотя проблем со стулом не было. Отпустили домой, заверив, что, скорее всего, это - банальное вздутие, с кем не бывает.

Родители пристально наблюдали за Ратмиром: живот не опадал. Наоборот, округлялся и твердел, словно малыш проглотил мяч. Это увеличивалась с каждым днем селезенка, реагируя на заболевание крови. Потом у Ратмира начали появляться синяки и кровоподтеки по всему телу. Ребенок, которого трудно было поймать и усадить за стол поесть, вдруг вообще перестал вставать на ножки - плакал и подгибал их. Предчувствуя неладное, родители добились консультации у гематолога. Осмотрев ребенка, врач скомандовала: "Срочно на анализы!".

- Утро 17 сентября разделило нашу жизнь на до и после. Результаты исследования крови показали, что она просто кишит белыми клетками! У Ратмира начался острый лимфобластный лейкоз! Ему в этот момент было чуть больше года. Врачи честно сказали, чтобы мы приложили все усилия для лечения сына за границей. В Кыргызстане нет тех препаратов и технических возможностей, чтобы вытаскивать младенцев из пасти рака, - Виталий Карпунин уже который раз рассказывает о том, как все начиналось, и не может сдержать слез. - Врачи сказали, что у нас есть десять дней, чтобы найти выход. Пока же они будут готовить ребенка к химиотерапии - делать десятидневную промывку организма. Нашему малышу поставили капельницу, которую не снимали ни днем, ни ночью.

Из турецкой клиники пришел самый низкий счет на лечение - шестьдесят пять тысяч долларов! В других больницах за такую же терапию требовали почти сто тысяч! Но это огромные деньги для молодой семьи.

- Мы с женой - повара. Мама - пенсионерка. Продавать нам нечего. Я метался, как раненый зверь, не зная, что предпринять. Мы теряли драгоценные часы, а решение не находилось. И тут моя начальница - известный блогер - сказала: "Хватит истерить. Соберем сумму!". И написала первый пост от имени Ратмира, который "говорит", что папа обещал его спасти. Это сообщение облетело соцсети, и сбор пошел! Телефон ни на минуту не замолкал: отчеты о том, что еще один перевод "упал" в "копилку жизни" сына, приходили круглосуточно И каждый "дзыньк", оповещающий о новом переводе, давал нам силы для борьбы. У нас как будто выросли крылья - вот такое было чувство. В Турции согласились принимать оплату частями, жена повезла Ратмирку на лечение, - вспоминает Виталий.

Шестьдесят пять тысяч долларов всем миром собирали два месяца. Мальчика в это время интенсивно лечили турецкие врачи. Однако болезнь оказалась сложнее, чем думали наши онкологи.

- Но у него очень хороший результат! Врачи уверяют, что все идет по плану. Сейчас главное - не сбавлять темпы лечения. Очень переживаем из–за того, что последнюю "химию" пришлось перенести - в больнице все, кто лежал, заболели ковидом. Жена перенесла его в легкой форме, а вот у Ратмирки уже несколько дней температура не сбивается ниже 37. Но мы верим, что опытные врачи знают, как помочь нашему крохе, - делится последними новостями о сыне Виталий.

Малышу потребуется еще один курс лечения - он стоит тридцать тысяч долларов! Но без него все пойдет насмарку. И снова папа должен из кожи вылезти, но выполнить обещание сыну - спасти его.

- Ратмирка очень скучает. Вечером прихожу с работы, звоню ему по "Вотсапу", разговариваем, пока не засну. А он не разрешает маме прерывать связь и смотрит в телефон, наблюдая, как я сплю. Каждый день молюсь, чтобы мой олененок Бэмби скорее вернулся домой - живым и здоровым! - рассказывает Виталий.

...Сбором средств для Ратмира Карпунина занимался и социальный отдел православной церкви в Бишкеке. На лечение малыша ее прихожане собрали рекордную сумму - 4 тысячи 636 долларов! Это много, но нужно еще - чтобы у Ратмира был шанс победить болезнь. Папа же обещал ему, что спасет, но ему не сдюжить без нашей поддержки. Продолжаем помогать мальчишке с глазами олененка.

Помочь Ратмиру можно, перечислив средства на:

"О!Кошелек" 0501254774 - Карпунин Виталий Викторович

"Элсом" 0501254774 - Карпунин Виталий Викторович

"Оптима Банк" карта 4169 5853 4313 8888

"Демир Банк" карта 4215 8901 1601 3126

"Каспи" карта 4400 4301 3819 4284

+77476179405 Nazira Masitova (тетя Ратмира)

"Сбербанк" 5336 6903 7145 7328 Абидова Марина Зумадиновна (тетя Ратмира)

Счет в "Демир Банке"

1180 0001 8692 7997 KGS - Карпунин Виталий Викторович

1180 0001 8692 8001 USD - Карпунин Виталий Викторович

1180 0001 8692 8102EUR - Карпунин Виталий Викторович

1180 0001 8692 8203 RUB - Карпунин Виталий Викторович

1180 0001 8692 8304 KZT - Карпунин Виталий Викторович

Счет Optima Bank

84018019102 USD - Карпунин Виталий Викторович.


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URL: https://www.vb.kg/413722
Теги:
благотворительность, Кыргызстан, Помощь
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