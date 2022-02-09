МИД КР подвел итоги работы за 2021 год

В Бишкеке 8 февраля в министерстве иностранных дел состоялось заседание коллегии МИД по итогам деятельности внешнеполитического ведомства за 2021 год с участием первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева. Сообщает пресс-служба МИДа.

Министр Руслан Казакбаев подчеркнул, что одним из главных итогов работы МИД за прошедший период является укрепление политического диалога и стратегического партнерства с ведущими союзниками и партнерами, а также достижение конкретных договоренностей по развитию двустороннего сотрудничества.

В 2021 году проведено 1729 мероприятий, среди которых: более 130 визитов и внешнеполитических мероприятий на высшем, высоком и рабочем уровнях. В том числе проработано 13 государственных, официальных и рабочих визитов президента Кыргызской Республики; 17 визитов зарубежных делегаций в Кыргызстан; 52 визита делегаций КР различного уровня в зарубежные страны. Подготовлено к подписанию 95 двусторонних и 839 многосторонних международных документов (всего 934), как межгосударственного, так и межправительственного и межведомственного характера.

Дана оценка работе структурных подразделений МИД КР и загранучреждений КР, обсуждены первоочередные задачи на среднесрочную перспективу перед министерством.

Особое внимание на заседании коллегии было обращено на необходимость продолжения активной и эффективной работы по развитию экономической дипломатии, содействию в привлечении инвестиций, продвижению отечественного экспорта, туристического потенциала, созданию благоприятных внешнеполитических условий для развития страны, защите прав и интересов граждан КР за рубежом.