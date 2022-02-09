При пересечении границы задержан гражданин Узбекистана с гашишем

В Кыргызстане 8 февраля пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали гражданина Узбекистана за попытку провоза наркотических средств через границу, сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Во время несения службы пограничный наряд ПС ГКНБ обнаружил человека, направлявшегося к государственной границе из Кыргызстана в сторону Узбекистана.

В целях недопущения незаконного перехода границы пограничники задержали нарушителя. При себе у мужчины был пакет. В ходе досмотра в пакете было обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предположительно гашиш, общим весом 2 кг 500 гр.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что задержанный гражданин - уроженец Республики Узбекистан А.А.у., 1995 г.р.

После оформления соответствующих документов задержанный и наркотические вещества были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.