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В Бишкеке уничтожили эндик, который готовили к вывозу из страны

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В Бишкеке уничтожили пять тонн незаконно заготовленных корней растения эндик (Macrotomia). Об этом сообщили в Службе экологического и технического надзора при Минприроды.

Корни ранее обнаружили и изъяли в селе Пригородном, где их готовили к продаже и вывозу за пределы Кыргызстана.

По данным ведомства, весь изъятый объем уничтожили в соответствии с решением суда и заключением экологической экспертизы.

Уничтожение провели с участием соответствующей комиссии на территории завода по переработке отходов Бишкекского санитарного полигона. Все пять тонн корней были сожжены.

В Минприроды отметили, что эндик относится к редким и ценным природным ресурсам Кыргызстана. Незаконное выкапывание, сбор и реализация растения являются нарушением природоохранного законодательства и влекут предусмотренную законом ответственность.

Корень эндика используется в народной и традиционной медицине. По данным ведомства, растение также играет роль в сохранении экологического баланса горных экосистем и предотвращении эрозии почвы.

Минприроды продолжит контроль за использованием природных ресурсов и соблюдением требований по охране редких видов растений.


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URL: https://www.vb.kg/461903
Теги:
Минприродресурсов, экология, Кыргызстан
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