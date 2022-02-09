Назван овощ, снижающий сахар в крови за полчаса

В ходе исследования, проведенного в Калифорнийском университете, ученые выяснили, что одним из самых эффективных и доступных продуктов, который способен быстро и резко снизить сахар в крови, является огурец. Об этом говорится в статье Daily Express.

Огурец - продукт с низким гликемическим индексом. Такие продукты советуют употреблять в пищу, для того чтобы контролировать сахар. У огурца гликемический индекс равен 15.

По словам специалистов, огурец способен за 30 минут понизить уровень сахара в крови. Поэтому для людей с диабетом этот овощ может стать полезной добавкой к рациону питания.

"В огурце низкое содержание углеводов, и он полезен для людей с повышенным уровнем сахара в крови. Предварительные результаты испытаний показывают, что огурец является одним из наиболее эффективных растительных продуктов не только для понижения сахара в крови, но и для уменьшения риска гипогликемии во время падения содержания сахара в организме", - говорится в публикации.