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В Бишкеке расклейщики рекламы наносят ущерб городу

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке расклейщики рекламы наносят ущерб городу, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне в столичный муниципалитет поступило обращение ГУ "Бишкекглавархитектура" с просьбой привести в эстетичный вид опоры и столбы контактной сети троллейбусов.

"В результате рекламной деятельности частных компаний, промоутеров, муниципалитет несет прямые убытки, например, вынужден формировать специальные бригады из числа сотрудников управления, которые обдирают бумагу и клей, ошкуривают и окрашивают поверхности опор и столбов контактной сети (троллейбусной линии), что требует дополнительных затрат средств и времени", - говорится в сообщении мэрии.

Сообщается, что на балансе транспортного предприятия находятся 6 тысяч 440 опор и столбов контактной сети (троллейбусной линии). Для приведения их в порядок уже объявлен тендер на закупку лако-красочных материалов, и с потеплением климата начнётся очистка и покраска опор и столбов.


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URL: https://www.vb.kg/413751
Теги:
Бишкекглавархитектура, Бишкекское троллейбусное управление, реклама, Бишкек, незаконная реклама
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