Правозащитники Кыргызстана выехали в Казахстан для защиты наших граждан

Делегация института Омбудсмена и Национального центра по предупреждению пыток выехала в Алматы для защиты прав граждан Кыргызстана в Казахстане. Сообщает пресс-служба Омбудсмена.

Сегодня, 9 февраля, в ходе рабочего визита, состоялась встреча с заместителем прокурора Алматы Н.Ауганбаевым, который заверил представителей КР в готовности оказания необходимой поддержки и помощи в решении правовых вопросов, касающихся граждан Кыргызстана.

Как сообщил Н.Ауганбаев, на данный момент задержанных граждан КР в Алматы нет, по делу Ч.Сыдыкова и В.Рузахунова возбуждены уголовные дела, по которым проводятся следственные мероприятия.

В программе данной поездки предусмотрено посещение закрытых и социальных учреждений, а также встреча с нашими соотечественниками и трудовыми мигрантами, находящимися в Казахстане.

Завтра, 10 февраля, в Таразе планируется встреча с уполномоченным по правам человека Казахстана Эльвирой Азимовой. По предварительным данным, в Таразе есть двое задержанных кыргызстанцев.