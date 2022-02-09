В центральной части Бишкека восстановят один детский сад

В Бишкеке обсуждается вопрос возврата здания, расположенного на улице Карасаева под организацию детского сада, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня. 9 февраля, мэр Айбек Джунушалиев совершил рабочее совещание по этому вопросу.

Возврат здания осуществляется в рамках оптимизации структуры муниципалитета. Так, управление физической культуры и спорта путем укрупнения ряда подведомственных учреждений вошло в состав департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью. С этим связан переезд сотрудников управления в другое здание.

Градоначальник поручил учреждению освободить помещения в кратчайшие сроки.

Департаменту по управлению муниципальным имуществом поручено подготовить перечень документов по передаче здания для использования по целевому назначению – детского сада. Управлению образования поручено подготовить план-комплект по оснащению дошкольной организации необходимой мебелью, техникой и инвентарем. Перед управлением капитального строительства поставлена задача провести ремонтные работы и благоустроить территорию в кратчайшие сроки.

Садик рассчитан на четыре группы, проектная мощность 140 мест.