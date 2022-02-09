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Плававшего 5 лет с шиной от мотоцикла крокодила спасли в Индонезии

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- Алина Мамаева
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На индонезийском острове Сулавеси зоозащитники освободили крокодила, которому на протяжении 5 лет пришлось плавать с шиной от мотоцикла на шее, передает Deutsche Welle.

Согласно данным издания, тяжелая участь этого животного стала широко известна после нескольких лет безуспешных попыток экспертов по животным снять громоздкий предмет. Работники природоохранных служб пытались выманить крокодила из реки с 2016 года, после того как жители города Палу увидели животное с намотанной на шее шиной от мотоцикла. Они опасались, что она может задушить крокодила.

Эксперты, включая австралийского ведущего шоу о дикой природе Мэтью Николаса Райта и коллегу - наблюдателя за крокодилами Криса Уилсона, попытали счастья, как и американский эксперт Форрест Галанте. Однако все их попытки не увенчались успехом.

Власти Палу предложили вознаграждение тому, кто отважится подойти к крокодилу и снять с него шину. В итоге на помощь пострадавшему животному отправился 34-летний продавец птиц по имени Тили, живущий более чем в 1000 километров на острове Ява. Ему понадобилось три недели, чтобы поймать его.

Наконец усилиями группы из более чем 20 человек 4-метровую рептилию вытащили на берег и освободили от шины. Куриное мясо использовалось в качестве приманки.

"Я просто хотел помочь, мне неприятно видеть, как животные попадают в ловушку и страдают", - сказал Тили.

Две предыдущие попытки мужчины закончились неудачей, потому что веревки были недостаточно прочными, чтобы выдержать вес крокодила. Затем он заменил их на более прочные нейлоновые канаты, используемые для буксиров. Местная природоохранная организация выразила благодарность и сказала, что Тили получит награду за свои усилия.

По мнению зоозащитников, что кто-то злонамеренно заманил крокодила в ловушку, пытаясь оставить его себе как домашнее животное.


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URL: https://www.vb.kg/413756
Теги:
мировая пресса, мировые новости, новости планеты
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