В КР предпринимателям будут бесплатно раздавать контрольно-кассовые машины

В Кыргызстане предпринимателям бесплатно будут раздавать контрольно-кассовые машины (ККМ), сообщает пресс-служба министерства экономики.

Сообщается, что во главе с президентом страны Садыром Жапаровым группа состоящая из министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, председателя налоговой службы Алтынбека Абдувапова и мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, провела выездную встречу с предпринимателями столичных рынков по введению контрольно-кассовых машин (ККМ).

В рамках данной встречи, 8 февраля 2022 года, были посещены торгово-рыночный комплекс "Дордой" и "Ошский базар", расположенные в г. Бишкек, где в ходе диалога с предпринимателями, обсуждены вопросы внедрения системы ККМ и проведены разъяснительные беседы.

Как известно, с 1 июля 2021 года на территории Кыргызской Республики применение ККМ осуществляется по новым стандартам. С указанной даты уже не подлежат применению старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени.

Согласно налогового законодательства, на территории КР применяются две модели ККМ – аппаратная и программная.

Аппаратная ККМ – это привычный кассовый аппарат с фискальной памятью, имеющий модуль онлайн передачи данных.

Программная ККМ – программный продукт или приложение, которое можно установить на компьютер, планшет или смартфон, и с функцией формирования и отправки электронного формата кассового чека. Достаточно бесплатно загрузить программу, приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям.

Налоговой службой с сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года был реализован пилотный проект по применению новых моделей ККМ. За время пилотного проекта налогоплательщикам безвозмездно выдано 1000 аппаратных и 2660 программных ККМ.

В настоящее время ГНС совместно с "Керемет банк", "РСК банк" и "Айыл Банк" устанавливает современные ККМ со встроенным POS терминалом (гибридные ККМ). Эти банки безвозмездно выдают налогоплательщикам ККМ. Общее количество составляет 9 000 штук.

Для получения гибридных ККМ налогоплательщикам необходимо обратиться с заявкой в территориальный налоговый орган по месту осуществления деятельности.

В ближайшее время планируется закуп 10 000 ККМ аппаратов за счет средств бюджета, а также ожидается предоставление Российской Федерацией 30 000 ККМ, которые планируется предоставлять налогоплательщикам безвозмездно.

В целях разрешения возникших проблемных вопросов, в том числе по вопросу ККМ, приказом Министерства экономики и коммерции образовано межведомственная рабочая группа из числа сотрудников заинтересованных государственных органов и представителей бизнес-сообществ по решению проблемных вопросов налогообложения субъектов, осуществляющих деятельность на рынках и мини рынках по применению контрольно-кассовых машин, патентов, ставок единого налога и таможенных пошлин.