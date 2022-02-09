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В Бишкеке объявлен шестимесячник по благоустройству

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке с 1 февраля по 31 июля объявлен шестимесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории города, сообщает пресс-служба мэрии.

В течение шести месяцев сотрудники муниципалитета, городских служб усилят работу по уходу за городом.

Глава муниципалитета поручил службам проводить совместную и комплексную работу на постоянной основе, не ограничиваясь проведением одних только субботников.

К шестимесячнику будут подключены также все жители города – товарищества собственников жилья многоквартирных и индивидуальных жилых домов, владельцы и арендаторы объектов различного назначения. В соответствии с Правилами благоустройства города Бишкек все хозяйствующие субъекты вне зависимости от формы собственности должны содержать прилегающую территорию в чистоте и порядке.

За всеми службами и ведомствами закреплены конкретные участки, определены ответственные лица.

Соответствующие поручения направлены районным акимам, руководителям служб с планом закреплённых участков по саночистке и благоустройству.

Проведение шестимесячника чистоты и порядка в городе находится на особом контроле у мэра столицы.

Отмечается, что данная инициатива вызвала заинтересованность министерств и ведомств страны, расположенных в столице. Они выразили готовность взять на долгосрочной основе определённую территорию и проводить работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению.


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URL: https://www.vb.kg/413762
Теги:
благоустройство, субботник, Бишкек
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